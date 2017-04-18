HDP'den YSK'ye: 2014'te aldığın kararın aynısını almazsan, sen hakem değil tarafsın

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

"Sandığa 'hayır' girdi, 'evet' çıktı. Sonuç, Anadolu Ajansı ve kararı ilelebet şaibeli olacak olan YSK’nin kararıdır" diyen Baydemir, YSK'ye "2014'te aldığın 'geçersiz' kararının aynısını almazsan, sen hakem değil tarafsın" diye seslendi.

Baydemir'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hayır mücadelesi bir kez daha başlıyor. Selam olsun bu mücadeleyi onurla omuzlayanlara. Büyük baskı uygulandı. Bize selam verenler kameraya alındı. Bakın selamımızı alan bir anne, kucağında çocuğuyla kameraya çekildi. Sırf öğrencileri mitinglerine götürebilmek için bazı yerlerde okulları tatil ettiler, okulları. Memurları tehdit ettiler. Muhtarları çağırıp, devlet memuru yakınlarını KHK yoluyla işten atmakla tehdit ettiler. İnsanlara, rızklarıyla şantaj yaptılar. Tüm baskılara rağmen bölgede insanlar yüzde 62 oranında HAYIR dedi. Kürtler teslim olmadı. Kürt coğrafyasında yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti.

AÇIK ÇAĞRI

Milyonlarca zarf ve oy pusulası mühürsüz YSK'nin mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi seçime darbedir. Hukukçu kimliğimle söylüyorum. 2014 yılındaki tanıklığımla söylüyorum. Bitlis, Norşin İlçesi'nde yerel seçimler yapıldı. 28 Mart'taki seçimlerde BDP birinci parti seçildi ve seçimi kazandı. AKP'nin yaptığı itiraz üzerine mühürsüz oylar ve mühürsüz zarflar gerekçesiyle YSK tarafından seçim iptal edildi. 1 Haziran'da yeniden seçim yapıldı. Buna rağmen yine BDP kazandı. Buradan açıkça çağrı yapıyorum. YSK iki buçuk milyonu bulan mühürsüz oylar için 2014'te aldığın 'geçersiz' kararının aynısını almazsan, sen hakem değil tarafsın.

"AGİT raporunu tanımıyorum" diyen Cumhurbaşkanı'nı tebrik edenler kimler? KatarEmiri, Cibuti Başkanı... Tilkinin şahidi, kendi kuyruğu. Cezaevlerinde açlık grevleri devam ediyor. 63. günde olan cezaevi var. Bazı mahpuslarda kalıcı hasar belirtileri görülüyor.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ HALKIN VİCDANINDA BERAAT ETMİŞLERDİR

Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ 16 Nisan sonucuyla halkın vicdanında beraat etmişlerdir. Eş Genel Başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ'a, milletvekillerimize, belediye eşbaşkanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bütün bu süreçte desteklerini esirgemeyen HDP'nin bütün bileşenlerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü en sona bıraktım. Müsadeniz olursa. Hatırlarmısınız Koru Köy'ü vardı. Doğanlı köyü vardı. Doğanlı Köyü'nde yüzde 97 Hayır çıktı. Koru Köyü yüzde 96 Hayır çıktı. İnsanlık onuru işkenceyi yenmiştir. Selam olsun. Ekranları başında bizi izleyen herkese önümü ilikleyerek selam göndermek istiyorum. Hatırlar mısınız kimi medya organlarında "Kürtler yüzde 65 evet diyecek" diyorlardı. Cizre'ye, Şırnak'a, Sur'a, Silvan'a baktıklarında yüzleri kızarmıştır. Eğer kızarmamışsa biz kendilerine hatırlatacağız.