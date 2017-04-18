Kadir Topbaş: Çok hassas mesajlar var

İstanbul Lalesiyle Buluşuyor’ temasıyla bu yıl 12’incisi düzenlenen Lale Festivali’nin açılışı, Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk bahçesinde İBB Başkanı (İBB) Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle yapıldı. Törene İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlamaları için Türkiye’ye gelen Japonya’nın Shimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

'YURTTAŞLARIMIZIN BU HASSAS TERAZİSİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN'

Gazetecilerin referandum sonuçlarını üzerine sorularını yanıtlayan Topbaş, şunları söyledi:

“Bugün gördüğünüz gibi lalelerle farklı bir İstanbul var. Yarın daha farklı bir Türkiye, daha farklı bir gelecek, belediyelerin refleksleriyle başarılarının hükümet yönetimlerinde de bu olacağının işaretidir. Ben şahsen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru bir karar olduğunu ve milletimizin her daim sağduyusuna ve o yüreğinden gelen değerlendirmesine inanıyorum. Çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu tüm siyasilerin çok iyi okuması lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye’nin de önünü açtı. Prangalarından, vesayetten Türkiye’nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır.”