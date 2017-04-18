MHP'yle AKP arasında referandum kavgası

Mersin'in Tarsus ilçesinde evet oyunun yüzde 35.8, hayır oyunun da 64.2 çıkmasının ardından AKP ilçe başkanı ile MHP İlçe başkanı yaptıkları açıklamada birbirlerini suçladı. AKP'li başkan, "Aldığımız oy AK Parti'ye aittir" derken MHP'li başkan, "MHP'nin desteği olmasaydı hüsran olurdu" ifadelerini kullandı.

Referandumla ilgili yazılı açıklama yapan AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, hep birlikte gece gündüz durmadan çalıştıklarını, elini sıkmadıkları kimsenin, kapısını çalmadıkları yerin kalmadığını belirterek, "Özellikle bize 'Meydanlarda destek veriyoruz' diyenlerinin sözünün sadece lafta kaldığını gördük. AK Parti olarak bugünkü aldığımız oy AK Parti'ye aittir. Biz bu yola çıkarken hiç kimseye güvenmedik. Sırtımızı önce Allah'a sonra bu aziz millete dayadık ve bugün bu başarıyı elde ettik. Şimdi önümüze bakıyoruz. Hedefimiz 2019 yerel seçimlerinde başarıyı yakalamak" dedi.

'MHP'NİN DESTEĞİ OLMASAYDI HÜSRAN OLURDU'

MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, ise AKP İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün açıklamalarının talihsizlik ve hezeyan olduğunu belirterek şunları söyledi:

"MHP'nin desteği olmasaydı hüsran olurlardı. Kimse kerameti kendinden bilmesin. MHP destek vermeseydi, bugün hüsran bir sonuçla karşılaşılırdı. Sayın İbrahim Gül'ün sosyal medya ve basında yer alan açıklaması şık değildir, vicdani değildir. Referandum sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanın desteklerinden dolayı MHP'ye teşekkür ettiği halde, ilçe başkanının böyle açıklama yapmasının cahillikten başka bir şey olmadığını düşünüyorum, talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyorum. Bu tür talihsiz açıklamalar, Halk Oylaması sonucuna gölge düşürücü, şehrimizde sağlanan huzur ve kardeşlik ortamına saygısızlıktır. Bizler bu düşüncelerin AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza ait olmadığını biliyoruz. Laf biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar. Kimsenin Tarsus'ta tesis edilen huzuru bozmaya hakkı yoktur" diye konuştu.

AKP'Lİ BAŞKAN GERİ ADIM ATTI

MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur'un açıklamasının ardından yeni bir açıklama yapan AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, alınan sonucun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ve bir yanlışı da düzeltmek istediğini vurguladı. Referandum gecesi ''Bu oylar AK Parti'ye aittir'' şeklinde yaptıkları açıklamanın referandum sonucunu değerlendirirken sıcağı sıcağına yapılmış bir açıklama olduğuna değinen Gül, süreçte özellikle Belediye Başkanı Şevket Can ve Tarsus MHP İlçe Başkanının açık desteklerini göz ardı edemediklerini de bildirdi.