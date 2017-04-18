Rus uzmanlar: Erdoğan’a alıştık

Rus uzmanlar NTV kanalının canlı yayınında Türkiye’de anayasa değişikliğine yönelik referandum sonucunu değerlendirerek, “Erdoğan’a alıştık” dedi.

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Erdoğandengeli politika izliyor. Erdoğan Rusya ile ilişkilerden dolayı nasıl bir yarar sağlayacağının farkında. Başta ekonomik ilişkiler olmak üzere. Erdoğan siyasi olarak konumunu belirledi. Bu çok önemli: TürkiyeAstana formatındaki Rusya ile ortak çabalarına devam edecek. Referandumda eline büyük yetkiler geçti. Bu Türk tarafıyla ilgili bir gerçeklik. Biz Ankara’nın böyle bir tumunu destekliyoruz. Tabii ki bize karşı bir kurnazlık söz konusu değilse. Erdoğan’a artık alıştık.”

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina da, Washington’un Türkiye’yi Rusya ile yakınlaşmasına kıskanlık duyduğunu belirterek, “Washington, Ankara’yı, bizimle yakınlaşmaması için yanına çekmeye çalışacak. Buna fırsat vermemek lazım. Erdoğan’a gelince. Biz Erdoğan’a alıştık” dedi.