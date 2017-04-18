AKP'den jet yanıt geldi

AKP Mardin milletvekili Orhan Miroğlu referandum sonucunu değerlendirdi. Miroğlu, Meclis'te AKP ve MHP'nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “Tayyip Erdoğan'ın MHP'yle kurduğu ittifak çöktü. Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması lazım ve Kürtlere olan bu vefa borcunu da ödemesi lazım" demişti.

Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret eden Orhan Miroğlu, AKP ilçe Başkanlığı'nda referandum sonuçlarını değerlendirdi. Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduğunu, ancak meclisteki AKP-MHP işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini belirten Miroğlu şöyle konuştu:

“MHP'Yİ KÜRTLERLE KORKUTMA STRATEJİSİ”

"Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda 'evet' tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç değilse milliyetçi kesim Türkiye'nin bu referandumunu doğru analiz etsin, doğru okusun ve doğru siyasi tercihler yapsın. Ama gördüğümüz şey şuydu; Kürtleri MHP ile, MHP'yi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden bağdaşıkları. Bu bağdaşıklar; tabii Kandil'den tutun HDP'ye kadar, FETÖ'ye kadar ve çeşitli iri, küçük çaplı terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi."

“HEPİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Kürt meselesinin bir demokrasi ve eşitlenme meselesi olduğunu, bu siyasi temsili Kürtler kendi hayatlarında hissettikleri oranda AKP'ye desteklerini sürdüreceklerini savunan AKP Milletvekili Miroğlu, şunları söyledi:

"Geldiğimiz yer Türkiye'de Kürt nüfusunun değil ayrılığın, üniter birliğin sigortası haline gelmiş olması. Bu sigortanın kıymetini en başta AK Parti'nin ve diğer partilerin bileceğini düşünmemiz gerekiyor, bunu talep etmemiz gerekiyor. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor, Türkiye için bir dönem başlıyor.”

ALTAN TAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Flash TV'de yayınlanan Referandum Özel programına canlı yayında bağlanarak 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yeni bir süreç inşa edilmezse iktidarın oy erimesinin devam edeceğini iddia eden Tan, "Tayyip Erdoğan'ın MHP'yle kurduğu ittifak çöktü. Ve yine enteresan bir durumdur ki sayın Tayyip Erdoğan'ı Kürtler kurtardı. Ve Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması lazım ve Kürtlere olan bu vefa borcunu da ödemesi lazım" demişti. HDP’li Tan, “Tayyip Bey'in MHP'yle bir ittifak değil, yine HDP'yle Kürtlerle, liberallerle, Türkiye'deki sosyal demokratlarla demokratik bir Türkiyeyönünde adım atması lazım” demişti.