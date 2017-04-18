Nisan ayının ortasında lapa lapa kar yağdı

Almanya Bavyera’da etkili olan kar nedeniyle kazalar meydana geldi, yüksek yerlerdeki yollar kapandı.

Kardan dolayı meydana gelen 7 kazada ölen ya da yaralanan olmadığı, maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Kar küreme araçları ise yolları temizlemek için iş başı yaptı.

Pazartesi günü öğleden sonra Hessen eyaletinde de etkili olan kar yağışı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde ise yer yer yağmurla karışık yağdı.

Kar yağışının ülkenin güney kesimlerinde bugün de etkili olması bekleniyor.

Dün ayrıca kısa süreli de olsa Berlin’e de kar taneleri düştü.