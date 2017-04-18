Referandumun gündemini değiştirecek fotograflar ortaya çıktı

Türkiye 16 Nisan referandumunu tartışmaya devam ediyor. "Evet" cephesi sandıklardan resmi sonuçlar gelmeden balkon konuşması yaparken, "Hayır" cephesi ise YSK'nın kararını protesto etti ve sandıklarda usulsüzlük olduğunu vurguladı.

YSK'nın aldığı "mühürsüz zarf" kararı AGİT'in raporuna da girdi. Sosyal medyada ise sandıklarda yaşananlara dair görüntüler paylaşılıyor.

TÜFEKLE SANDIK BAŞINDA

Paylaşılan bir görüntüde Muş'ta yaşayan Rıdvan Işık isimli şahıs elinde tüfekle içeride sandık bulunan sınıfın önünde bekliyor. Facebook hesabından tüfekli fotoğrafını paylaşan Işık "Dağdibi oy sandığımda 305 oy var 305 oy da evet Allah'ın izniyle. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

“40 TANE KULLANDIM”

Muş'un Hasköy ilçesinde yaşananları ise Serkan Nakres Liçka'nın sosyal medya hesabında yaptığı yorumlar gün yüzüne çıkardı. Liçka yaptığı paylaşımda "Hasköy halkına hayırlı uğurlu olsun inşallah" yazdı. Paylaşımda insanların yaptığı yorumlar ise dikkat çekiciydi. Liçka "Gerekirse Hasköy'deki 21 bin oyuna tek başıma kullanırım enişte" diye yazdı. Bir kullanıcının "5 oy nasıl verdin Serkan" diye sorması üzerine Liçka "Hocam 40 tane kullandım" cevabını verdi.

HASKÖY’DE DURUM NE

Peki Hasköy'deki sandıklarda durum ne?

Muş Hasköy'de bulunan 1031 nolu sandıktan 1 Kasım seçimlerinde AKP108, CHP 3, HDP ise 109 oy aldı. 16 Nisan referandumunda ise “evet"e 290, “hayır”a 2 oy çıktı.

Yine Hasköy'de bulunan 1022 nolu sandıkta 1 Kasım seçimlerinde AKP 212, CHP 1, HDP 97 oy aldı. Referandumda ise bu sandıktan 212 “evet”, 2 de “hayır” oyu çıktı.

Hasköy'deki 1040 nolu sandıkta 274 “evet”, 1 “hayır” oyu çıktı. 1 Kasım seçimlerinde ise bu sandıktan AKP 81 oy, HDP ise 289 oy aldı.

Gelelim 1039 nolu sandığa. Referandumda bu sandıktan 402 “evet” oyu çıktı ancak “hayır”a hiç oy çıkmadı. 1 Kasım'da ise bu sandıkta AKP 100 oy, HDPise 264 oy aldı.

Sadece Muş’un Hasköy ilçesinde bile bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Türkiye’nin dört bir yanından gelen itirazlar ise seçimin güvenirliliğini sarsmaya devam ediyor.

Odatv.com