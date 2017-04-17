Erdoğan'ın hangi tarihte AKP'nin başına geçeceği belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını değerlendirdi. AKP’li Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP üyeliğiyle ilgili “27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yaparız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu teklifin ardından olumlu yönde yanıt verip partinin başına geçeceği belirtiliyor.

AKP’li Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Elitaş özetle şöyle konuştu: “Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.”