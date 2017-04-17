İsrail basınında referandum yorumu: Batı, tiranlarla çalışmayı bilir

AKP ve Erdoğan'ın "zafer" ilân ettiği şaibeli referanduma ilişkin dünyadan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

İsrail gazetesi Haaretz'de yazan Zvi Bar'el, Erdoğan'ın kendi iktidarını genişletmeye ihtiyacının olmadığını, onun zaten Türkiye'nin gördüğü en güçlü liderlerden olduğunu yazıyor.

Erdoğan'ın hemen hemen istediği tüm yasaları geçirebildiğini, Suriye ve Irak'a muhalefet partilerinin onayı olmadan girebildiğini ve Türk dış politikasını Saray'ından belirleyebildiğini yazan Bar'el, Erdoğan'ın modern Türkiye'nin laik karakterini yasalar yoluyla değil, kişisel pratiğiyle değiştirdiğini ileri sürüyor.

Yazara göre Erdoğan, dini isteklerini yerine getirmek için değil, "istediğini alabildiğini göstermek için" daha fazla yetki istiyor.

Bar'el, Erdoğan'ın pes etmeyeceğini savunurken, Türk lideri "sultan"lıkla değil, Atatürk'le kıyaslamanın doğru olacağını ileri sürüyor.

İki liderin de "otoriter demokrasi kurmak istediğini, koalisyon hükümetlerinden iğrendiğini ve Türk ulusal kimliğini yeniden tarif ettiğini" savunan yazar, Atatürk ile Erdoğan'ın "azınlıklara" yönelik de benzer politikalar izlediğini iddia ediyor.

Erdoğan'ın Batı ve Türkiye'deki muhaliflerinin "insan hakları" konusunda endişelendiklerini ve bunda da büyük oranda haklı olduklarını kaydeden Haaretzyazarı, bunlara rağmen Erdoğan'ın mutlak gücü elinde toplamak için beklemediğini belirtiyor.

AB'nin, Erdoğan Türkiyesi'ne tüm karşıtlığına rağmen, Türkiye'nin ana ticaret ortağı olduğunu unutmayacağını söyleyen Bar'el, Trump yönetiminin de Türkiye'yi, Obama'nın aksine, "ortak" olarak gördüğünü iddia ediyor.

Yazar aynı zamanda, Batılı ülkelerin insan haklarını ihlal eden liderlerden özel olarak telaşlanmadığına, onyıllar boyunca Batı'nın beraber çalışabileceği tiranları tercih ettiğine dikkat çekiyor.