KCK; Bu referandumda hayır diyen Türkiye halkları kazanmıştır

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, ​16 Nisan’da yapılan başkanlık referandumunun sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

ANF'nin haberine göre, açıklamada, "Bu referandum 16 Nisan öncesi meşru olmadığı gibi, 16 Nisan’dan sonra da meşru olmayacaktır" denildi.

Açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Olağanüstü Hal ortamında ve oldukça eşitsiz koşullarda yapılan referandumu AKP-MHP ittifakı ve iktidarı büyük kaybetmişlerdir, bozgun yaşamışlardır. Kazanan Kürt halkı ve Türkiye halkları olmuştur. OHAL koşullarında yapılan baskılar ve hilelere rağmen resmi açıklamalarda bile Evet’in yüzde 51 olarak gösterilmesi, Hayır’ın Türkiye genelinde en azından yüzde 55 oranıyla kazandığının itirafı olmuştur. Sandıkların açılmasıyla birlikte AKP'ye bağlı Anadolu Ajansı’nın evetleri yüzde 65 civarında göstermesi, toplumun evete alıştırılarak yapılan hilelerle evetin yüzde 51’e çıkarılması oyununun bir parçası olarak planlanmıştır. AKP'nin erken zafer ilan etmesi de Hayır’ın kazanması gerçeğinin önü alınmak için yapılmıştır.

AKP-MHP iktidarı her yerde 'PKK referandumda hayır diyor' diyerek Türkiye'de yarattıkları şovenizme seslenerek evet oylarını yükseltmek istemişse de bu çirkin faşist politikası ve taktiği de başarısız kalmıştır. Bu açıdan da bu referandumda hayır diyen Türkiye halkları kazanmıştır.

Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamını belirleyen Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi, Ankara gibi tüm büyük şehirlerde ve Kürdistan'da hayır oylarının yüksek çıkması AKP-MHP iktidarının çok büyük kaybettiğini göstermektedir. AKP-MHP iktidarı çok büyük kaybettiği gibi, Türkiye'yi bölenlerin de kendileri olduğu netleşmiştir. Öte yandan bir seçimde bu bölgelerde ve büyük şehirlerde yüzde 50’nin altında oy alan hiçbir siyasi güç ve ittifakın Türkiye genelinde kazanması mümkün değildir.

'İKTİDAR MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ'

AKP iktidarının ve MİT’in dolaylı ve bazı işbirlikçi Kürtlerin ise doğrudan halkın sandığa gidip hayır oyu vermesinin önüne geçmek için 'bu referandum Kürtleri ilgilendirmez' diyerek boykot çalışması yapmaları da yüzde 90 boşa çıkarılmıştır. AKP iktidarı ve Kürt halkına karşı özel savaş yürütenlerin şehirlerin yıkılması, bunun yarattığı göçler ve yapılan ağır baskılar ortamında sandığa gidemeyen yüzde 10’luk bir seçmene dayanarak HDP’nin Kürdistan'daki oylarının, görece rahat koşullarda gerçekleşen 7 Haziran seçim sonuçlarından yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında azaldığı söylemlerinde bulunmaları, Kürdistan'da yaşadıkları başarısızlığı örtmekten başka bir değer taşımamaktadır.

Türkiye'de Kürdistan ve bu bölgeleri ve şehirleri kaybeden hiçbir siyasi güç ne meşru iktidar olabilir, ne de referanduma sunulan anayasa meşru olur. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'de yürürlükte olan anayasa ve mevcut iktidar meşruiyetini kaybetmiştir. Bu referandumla Türkiye halklarının iradesini yansıtmayan bir anayasa ve iktidar durumuna düşürülmüştür. Bu sonucu sağlayan Kürt halkını ve demokrasi güçlerini selamlıyor, her türlü baskı karşısında demokratik iradesini ortaya koyan halklarımız önünde saygıyla eğiliyoruz."