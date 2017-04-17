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ÖSYM'den YGS ile öğrenci alımı olmayacak açıklaması

ÖSYM'den YGS ile öğrenci alımı olmayacak açıklaması
17 Nisan 2017 Pazartesi 17:48:23

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ÖSYM, yaklaşan LYS öncesi önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Duyuruda, puan türü değişen programlara örnek olarak antrenörlük eğitimi, perfüzyon alanları gösterildi. 

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

ÖSYM'den YGS ile öğrenci alımı olmayacak açıklaması
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