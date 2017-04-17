Referandum sonrasında MHP'den ilk istifa

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İzmir eski İl Başkanı MüsavatDervişoğlu MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Başkanlık referandumunda AKP ile işbirliği yapacağının açıklamasının ardından, MHP ile olan bağlarını koparma kararı alan Dervişoğlu istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi yapı ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, MHP’den istifa ediyorum” diyen Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi’ne gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurum ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım.”