Meral Akşener'den bir açıklama daha

MHP'li muhaliflerden Meral Akşener dün akşam "Hayır" oylarının yüzde 52 olduğunu söylediği açıklaması sonrası bir açıklama daha yaptı. Akşener, YSK'nın mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Meral Akşener, "YSK kanuna aykırı olarak bir karar vermiştir. Açılan sandıklar sonrası verilen karar hukukun katledilmesidir. Elbette takipçisi olacağız. . Yıllarca tek parti dönemini tekfir edenlerin özleminin 1946 ve öncesi olduğu anlaşılmıştır. Bilinmelidir ki bu anlayış 71 yıl önce terkedilmiştir" ifadelerini kullandı.