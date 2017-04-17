Snowden: 'Tüm bombaların anası'yla ABD, Afganistan'da inşa ettiği tünelleri vurdu

Eski eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden, Twitter hesabında Pentagon'un Afganistan'da en son test ettiği ''tüm bombaların anası'' lakaplı ve ''nükleer olmayan en güçlü bomba'' olarak nitelendirilen silah ile ABD'nin Afganistan'da uzun zaman önce inşa ettiği tünelleri hedef aldığını iddia etti.

Snowden, Twitter hesabında ''Afganistan'da bombaladığımız şu mücahit tünel ağları var ya? Onların parasını biz verdik'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Snowden bu paylaşmınıa 2005 yılında New York Times'ta yayınlanan bir başlığı da ekledi.

NY Times'ta yer alan başlıkta 1980 yılında Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde (''tüm bombaların anası''nın test edildiği bölge) Tora Bora mağarasında başlatılan inşaatın CIA tarafından finanse edildiği bilgisi yer alıyor.

Bunun yanı sıra NY Times'ta yayınlanan başlıkta Washington'ın Afganistan'da Sovyet ordularına karşı cihatçıları desteklediği itirafı da yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü CNN'in askeri kaynaklara dayandırdığı habere göreyse sözkonusu saldırının Nangarhar bölgesindeki Achin kentine IŞİD'e ait tünelleri ve militanları hedef aldığı aktarıldı.

Saldırının hemen ardından IŞİD'in medya organı 'Amak'ta tünel ağını hedef alan saldırı sonrası ''hiçbir militanın ölmediği ve yaralanmadığı'' bilgisi verildi.