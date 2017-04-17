Foreign Policy: 'Huzur içinde uyu Türkiye, 1921-2017'

Türkiye'deki şaibeli referandumun ardından dünyadan değerlendirmeler geliyor.

ABD'nin etkili dış politika yayınlarndan Foreign Policy için yazan Steven A. Cook, bilinen anlamıyla Türkiye'nin "öldüğünü" yazdı.

1921 yılında hazırlanan Anayasa ile modern Türkiye'nin temellerinin atıldığını ve egemenliğin Padişah'tan halkın seçtiği vekillere verildiğini söyleyen Cook, "evet" oyu verenlerin, farkında olsunlar ya da olmasınlar, 1921 Anayasası'na ve Atatürk'ün tahayyül ve temsil ettiği modernliğe karşı oy kullandıklarını savundu.

Erdoğan'ın projesinin "hayır" kampından ciddi dirençlerle karşılaşacağını belirten Cook, sonuçların Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra başladığı tasfiyeleri devam ettireceğini, meclis muhalefetinin meşruiyetini azaltmayı sürdüreceğini ve bunun da Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracağını kaydetti.

Yazar, padişahlardan bu yana Türk liderlerin bu kadar gücü kendi elinde toplamadığını, Erdoğan'ın bu anlamda tam bir "yeni-Osmanlı" olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın ülkeyi dönüştürme gündemi için yasal bir kılıfa ihtiyaç duyduğunu savunan Cook, bunun için de kendini padişahvari bir güce sahip olmak zorunda hissettiğini yazdı.

Türkiye Cumhuriyet'nin her zaman için kusurlu, ancak "demokrasi olabilme" özlemi içerisinde olduğunu savunan yazar, Erdoğan'ın Yeni Türkiyesi'nin bu umudu bitirdiğini ileri sürdü.