865 bin oy nerede

Türkiye, kritik başkanlık referandumunu geride bıraktı.

"Resmi" rakamlara göre; az bir farkla "Evet" kazandı.

Bu referandumda 49.7 milyon vatandaş oy kullanırken bu oyların 48.9 milyonu geçerli sayıldı.

Her ne kadar sadece tek bir oy pusulasında "Evet" ya da "Hayır" oyu kullanılsa da, geçersiz oyların sayısının Türkiye genelinde 865 bini geçmesi dikkat çekti.

Öyle ya...

Hadi genel / yerel seçimleri anladık, mührü doğru basamayanlar olur!

Peki, nasıl olur da bu referandumda, böylesi basit bir oy pusulasında, bu kadar geçersiz oy çıktı?

Evet...

Herhangi bir siyasi parti veya kitle örgütü tarafından boykot çağrısı olmamasına rağmen, yani toplu bir "boş oy" kararı da alınmamışken, yüz binlerce kişinin nasıl geçersiz oy kullandığı anlaşılamadı.

Üstelik YSK'nın, mühürsüz zarfları ve oy pusulalarını dahi kabul ettiği seçimde ulaşılan bu geçersiz oy sayısı düşündürdü.

Sadece İstanbul'da 132 bin seçmenin kullandığı oy geçersiz sayıldı.