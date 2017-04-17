Der Spiegel; Türk Cumhuriyeti'nin sonu

Almanca konuşulan dünyanın en önde gelen ciddi haber sitesine de sahip Der Spiegel, referandumla ilgilie değerlendirmesinde, Türkiye'de parlamenter demokrasinin 100 yıla yakın bir süre yaşadığına dikkat çekerek, "Darbeleri, savaşları atlatmıştı. Ama artık çöktü. Türkiye'nin insanları onu gömdü" diye yazdı. Yorum, Türkiyehaberlerinden sorumlu Maximilan Popp imzasını taşıyor.

Avrupa’nın Türkiye’ye sırtını dönmesinin hata olacağına dikkat çeken Der Spiegel yorumcusu, Erdoğan’ın karşısına “gerekli sertlikle“ çıkılması gerektiğinin altını çizerken, ekonomik krizdeki Türkiye’ye, demokrasinin hiçe sayılması halinde Almanya’dan yardım parası gelmeyeceğinin de ima edilmesini istedi.

Türk ekonomisinin Avrupa'ya bağımlı olduğunu hatırlatan Popp, Gümrük Birliğiçerçevesinde AB'nin Türk şirketlerine mal ve hizmet ihracatında kolaylıklar sağlayabileceğini, bunun karşılığında ise Ankara'dan insan hakları alanında tavizler talep edebileceğini yazdı.