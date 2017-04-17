Borajet iflas bayrağı mı çekti

BoraJet’in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı hatta iflasının konuşulduğu gündem geldi.

AirlineHaber’in haberine göre; Borajet’in 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı söylenmekte. BoraJet’in Avrupa pazarından çekileceği ve 3-5 uçağa düşerek sadece rekabet edebileceği hatlarda uçmaya çalışacağı da öne sürülen iddialar arasında.

Konunun uzmanları, Pegasus-Atlas-Onur şirketlerinin Rus pazarına yüklenirken BoraJet’in elindeki uçakların kapasiteleri nedeniyle pazarın dışında kaldığını belirtti. BoraJet’in kimsenin uçmadığı yerlere uçması gerekirken bunu yapmadığını uzmanlar öne sürdü.

BoraJet’in 2017’de ve hatta 2018’de de kendini toparlamasının çok zor olduğu değerlendirilirken, BoraJet’in THY ile olan anlaşmasının iptali “sona yaklaştı” diye yorumlandı.