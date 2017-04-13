Devlet Bahçeli Erdoğan'ın danışmanına çattı

Devlet Bahçeli eyalet sistemine ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı danışmanlarına tepki gösterdi. Bahçeli Saray'a seslenerek, "Ben olsam görevden alırım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe başkanlık sistemiyle birlikte büyük kentlerin yeniden yapılanacağını söyledi, Çin’i örnek göstermişti.

Referandum'a sayılı günler kala MHP Lideri Devlet Bahçeli Star TV'de olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli Eyalet sistemi açıklaması Cumhurbaşkanı danışmanlarına yüklendi.

Bahçeli ayrıca buna tepkisiz kalınmasına da sert tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli 'Evet' koalisyonunda "Çatlak" olarak yorumlanabilecek şu açıklamaları yaptı:

"Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın dolaşmadığı yer kalmadı. Hepsi kendi düşüncelerini halkla paylaşıyor. Şimdi bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Bunlar ya Ak Parti'nin hedefini sabote ediyorlar ya da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 'eyalet de gelecek' diyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyorsa Ülkücüler'in kalan 2 günde kararı ne olabilir?" diye sorarak, "Ben Cumhurbaşkanı'na şikayetimi iletmedim. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olsa o saatte görevden alırım."