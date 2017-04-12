Erdoğan'dan o kitap için flaş başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla söz konusu kitabın yayınevine ihtarname gönderdi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre ihtarnamede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, mensubu olmaktan büyük şeref duyduğumuz inancımızın bir gereği olarak deruhte ettiği makamların ötesinde bir kul ve insan olduğunu birçok kez değişik vesilelerle ifade etmiştir. Siyasi hayatı boyunca milletimizin yüksek takdirlerine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ölçüsüz övgülere hele hele inanç ve kültür değerlerimizle bağdaşmayan yakıştırmalara hiçbir şekilde prim vermemiştir. Bu tarz davranışların, Sayın Cumhurbaşkanımızı hoşnut etmek bir yana müteessir ettiği bir gerçektir" ifadesine yer verildi.



Türk hukuk düzeninin kişilik haklarına saldırıyı herhangi bir yöntemle sınırlandırmadığına işaret edilen ihtarnamede, bazen kişilik haklarına saldırının övgü ve takdir kılıfı altında da yapılabildiği belirtildi.



Söz konusu şiir kitabıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yer yer insan üstü ve kutsal bir varlık algısı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedilen ihtarnamede, bu durumun da itikadi açıdan sorun teşkil ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına açık bir saldırı olduğu bildirildi.



İhtarnamede, kitabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kısım şiirler içerdiğine dikkat çekilerek "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılması ve toplatılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.