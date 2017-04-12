Kıbrıs'ta 'kayıp hilat' krizi

Kıbrıs'ta bulunan Lala Mustafa Paşa Camii’nden kaybolan tarihi Hilat, Din İşleri Başkanlığı ve Mağusa temsilcisi ile Lala Mustafa Paşa Camii’ni Koruma ve Yaşatma Derneği’nin arasını açtı. Derneğe camiden el çektirildi.

Haberkibris.com'da yayımlanan Nadire Bahadi imzalı haberde, Osmanlı’nın fethi sırasında Mağusa’nın teslim olmasını simgeleyen ve manevi önem taşıyan Hilat’ın Lala Mustafa Paşa Camii’nden kaybolması hakkında şikayetçi olan Lala Mustafa Paşa Camii’ni Koruma ve Yaşatma Derneği’nin bağış kutusu Mağusa Kaymakamlığı tarafından cami dışına atıldı.

Havadis daha önce Müftü Mustafa Küçük dönemine kadar camide bulunan ancak bir süreden beridir kayıp olan Hilat’ı gündeme getirmişti. Dernek Başkanı Mehmet Canatan Müftü Mustafa Küçük’ün Hilat diye kamuoyuna sergilediğinin bez parçasından ibaret olduğunu belirtirken, Mustafa Küçük’ün Din İşleri Başkanlığı tarafından korunduğunu ifade etti. Derneğin kaybolan Hilat’ın peşine düşmesi nedeni ile camiden uzaklaştırılmak istendiğini iddia eden Canatan, “Caminin kış aylarında günlük bin 500 lira ile 2 bin lira, yaz aylarında ise 5 bin TL’ye kadar artan bağış miktarı var. Biz tüm bağışları cami yararına kullanıyoruz. Din İşleri Başkanlığı’nın devlet kurumu olması nedeni ile bağış toplama yetkisi yok. Bağışın akıbeti muamma” diye konuştu. Derneğin elindeki yetkilerin alınıp camiden uzaklaştırılmak istendiğini belirten Canatan, bağışların akıbetinin de Hilat’a benzeyeceğinden endişe duyduklarını söyledi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Dernek Başkanı Mehmet Canatan, Selimiye Camii’nden kaybolan ve yurt dışına satıldığı ortaya çıkan kılıcın araştırılıp bulunduğu gibi Hilat’ın da araştırılmasını istediklerini belirtti. Müftü Mustafa Küçük’ün suçlamalar üzerine Hilat diye çıkarıp bir bez parçası gösterdiğini ifade eden Canatan, Mustafa Küçük’ün Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın da olduğu bir randevuda Hilat’ı getirmek için söz verdiğini ancak kendisinin gitmesine rağmen Müftü Küçük’ün gelmeyip Hilat’ı göstermekten çekindiğini kaydetti.

“Bu kadar dürüstlerse Hilat’ı çıkarıp gösterirler ve camideki eşyalar ile ilgili tutanak tutulup maddi ve manevi değeri olan bütün eşyalar kayıt altına alınır” diyen Canatan, Hilat’ın unutturulmaya çalışıldığını ancak peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

'HİLAT'IN KAYDI YOK'

Öte yandan, kayıp olduğu iddia edilen Hilat ile ilgili KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atay'dan yaz��lı bir açıklama geldi. 'İddiaların en açık şekilde yalanlandığının' belirtildiği açıklamada, "Lala Mustafa Paşa Cami’nde bulunan demirbaşları gösteren 1975 tarihli demirbaş listesinde “hilat” ya da hilata benzer bir demirbaş kaydına rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Gerçek yukarıdaki gibi olduğu halde, olmayan bir eşya uydurarak gazeteye servis eden Dernek Yönetimi bu kurmaca haberle neyi örtmeye çalışmaktadır?" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, derneğin el çektirilme sebebini olarak 'Turistlerden topladığı yardım paralarının kaydının uzun süre hiç tutulmadığı, sonrasında sağlıklı tutulmadığı' , 'Derneğin toplanan paraya kıyasla camide çok sınırlı iş yaptığı, bazı işlerin bedelini de dernek hesabından ödenmiş gibi gösterip başka hayırseverlere ödettiği' , 'Dernek yönetimince, cami içinde görev yapan bazı görevlilerimize yönelik baskı, hakarete varan müdahaleler yapıldığı' gibi iddialara yer verildi.

'SÖZLÜ OLARAK UYARDIK'

Atay, söz konusu iddialarla ilgili kendilerinin sözlü olarak uyarıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Yukarıdaki şikayet ve iddiaların yoğunlaşması üzerine, Dernek Yöneticilerini parasal faaliyetleri ve görevlilerimize karşı tutumları hususunda sözlü olarak uyardık. Bu uyarılarımızdan kısa süre sonra, söz konusu gazeteye Dernek Yöneticilerinin ağzıyla yalan ve iftira içerikli, tamamen uydurma bir konu icat edilerek gündem değiştirmeyi amaçlayan çirkin haberler servis edilmeye başlandı. Görevlilerimize verdiğimiz talimat sonucunda cami kapısında turistlerden yardım alma faaliyetlerini durdurduk. Ayrıca, cami ve cami avlusunda her türlü para toplama faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar yapılmamasına ilişkin talimat gönderdik. Fakat iki hafta önceye kadar, camiye izinsiz kasa koymak ve Cuma namazları çıkışı yine izinsiz, kayıtsız ve tutanaksız bağış toplamak suretiyle bir şekilde para toplamaya devam ettiler. Yapılan yasal müdahale sonucunda son iki haftadır Derneğin, cami ve cami avlusundaki yardım toplama faaliyetleri sonlanmıştır."