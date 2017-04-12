Grup Yorum yeniden sahneye çıkıyor

Grup Yorum'un bu yıl yedincisini düzenleyeceği 'Bağımsız Türkiye Konseri' 23 Nisan'da Yenikapı Meydanında olacak. 'Faşizm 80 Milyon halkı teslim alamaz' sloganıyla Yenikapı Meydanı'nda olacaklarını belirten Grup Yorum, "Son 10 yılda ülkemizin en büyük, en görkemli konserlerine halkımızla birlikte imza attık. Ülkemizin meydanlarında özgürlük türkülerini hep birlikte söylemenin coşkusunu yaşadık. El birliğiyle doldurduk alanları, sahnemizi... Dev halk korosuyla, orkestrasıyla, konuk sanatçı dostlarımızla yine türkülerimizi söyleyeceğiz." ifadeleriyle konserlerine bütün halkı davet ettiler.