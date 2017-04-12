Gazeteci Fatih Tezcan'dan Kadir Topbaş için 'FETÖ'cü iması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın şikayeti üzerine, Saray'a yakın gazetecilerden Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar Bakırköy 20 Asliye Mahkemesi tarafından alınırken, gerekçe açıklanmadı.

Fatih Tezcan da Twitter adresinden, "Kadir Topbaş benden şikayetçi olmuş ve Bakırköy 20 Asliye Mahkemesi daha şahsıma savunma için davetiye göndermeden YAKALAMA kararı vermiş!!!" diye yazdı.

Tezcan Twitter'da yazdıklarının devamında kendisi hakkıdna yakalama kararı veren hakimin sicil numarasını paylaşarak şunları yazdı:

"Kadir Topbaş'ın şikayeti üzerine Şahsıma DAVETİYE GÖNDERMEDEN YAKALAMA KARARI çıkaran Bakırköy 20 Asliye Hakimi: Ayşenur Özmen Sicil: .... Mahkemede Skandal Hakim Ayşenur Özmen'e "Bana Nasıl Davetiyesiz Yakalama Çıkarırsınız?! FETÖ'den bu kadar korkmayın!" dedim. Çıt çıkaramadı! 16 Nisan'dan sonra FETÖ ile mücadelemin çok farklı bir boyuta geçeceğini açıkça söylüyorum. Elinden geleni ardına koyan ŞEREFSİZ NAMERTTİR!"

OdaTV