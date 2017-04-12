Meral Akşener referandum anketini açıkladı

Fox TV'de İsmil Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan MHP'li "muhalif" isim Meral Akşener, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, "Hayır çıkması halinde Cumhurbaşkanı bir yere gitmeyecek. Başbakan’ı bilemem ama ona biz karışamayız" diyen Akşener, referandumdan yüzde 54-46 "Hayır"ın önde çıkacağını söyledi.

Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanımız milletle inatlaşmaz siyasi kumaşı buna müsait değil. Uzun süredir bu konu Türkiye’deki değerler üzerinden konuşuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadığı için vatandaş bir kulak çekme uyarısı yapacak bu seçimde. Sayın Cumhurbaşkanı’nı vatandaş seçti. Her ne kadar o şu an partili bir Cumhurbaşkanı gibi davransa da milletin talebi ile inatlaşmayacağına kesin eminim" ifadelerini kullandı.