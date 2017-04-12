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İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
12 Nisan 2017 Çarşamba 11:37:35

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Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve yoğun bakıma alınan şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin iş ortağı Feyzullah Çelebi'den açıklama geldi.

Şarkıcı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 

Yoğun bakımda bulunan şarkıcının durumuna ilişkin ilk açıklama iş ortağı Feyzullah Çelebi'den geldi.

Çelebi yaptığı açıklamada "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede" dedi.

 

Öte yandan Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a sevk edilen sanatçı ile ilgili hastaneden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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