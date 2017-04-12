Başbakan'a soru: 'At yarışından kazanılan paralar nereye gitti'

OHAL kapsamı içinde 684 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle kamunun KİT'ler dahil bütün varlıklarının Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesinin yolu açılmıştı. Halk Bankası, THY bu fona bağlandı. 680 sayılı KHK ile Milli Piyango, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto ve at yarışlarının lisansı da Varlık Fonu’na verilmişti.

Devredilen şirketlerden THY hariç, 2016 yılında hepsi önemli ölçülerde kar elde ettiler. Kar payının bütçe ve hazinede nasıl dağıtıldığı ve gösterildiği hususunda CHP milletvekili Levent Gök Başbakan'a soru önergesi yöneltti.

Gök'ün Başbakan'a yönelttiği soru önergesi şu şekilde:

“Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu şirketlerinin tümü kâr eden kuruluşlardır. Bu kuruluşların her birinin 2016 yılında elde ettiği vergi sonrası kârı kuruluş bazında açıklar mısınız? Bu kuruluşlar 2016 yılı kârının ne kadarını dağıtmıştır? Kuruluş bazında açıklar mısınız? Dağıtılan bu kardan kim ne kadar pay almıştır?”