Rusya'dan 'Esad ailesinin hakimiyeti sona eriyor' açıklamasına yorum: Tamamen Washington tarzında

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Moskova ziyareti öncesi yaptığı Suriyeaçıklamalarını ültimatom olarak görmediklerini belirtti.

Zaharova, "Bu ifadeleri ültimatom olarak değil, siyasi açıklama, görüşme öncesi güç gösterisi olarak görüyorum. Bu tamamen Washington tarzında" dedi.

G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, Suriye'deki şiddeti azaltmak için stratejik çözümler arayacaklarını belirten Tillerson, Suriye konusunda Moskova'nın Washington'la koordinasyon içinde olmasını beklediklerini kaydederek, "Rusya hükümetinin, güvenli olmayan bir partnerle birleştiğini anlamasını umuyoruz. Esad ailesinin hakimiyeti sona eriyor" demişti