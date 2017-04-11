7 Haziran seçimlerinden sonra Akşener'e ne teklif edildi

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" programına konuk oldu.

7 Haziran seçimlerinden sonra kendisine dolaylı yoldan güçlü bir Başbakan Yardımcılığı teklifinin geldiğini söyleyen Akşener, MHP Genel Başkanı olması durumunda yüzde 25, kendi partisini kurması durumunda ise yüzde 12.5 oy alacağını gösteren anketleri açıkladı.

Akşener programda, 7 Haziran seçimleri sonrası bakanlık daveti öncesinde dolaylı yoldan güçlü bir Başbakan Yardımcısı olması yönünde teklif geldiğini söyledi.

İşte Akşener'in programda yaptığı o çarpıcı açıklamalar!

Anketler açıklarlar zaman zaman, 'Akşener parti kursa oy verir misiniz' diye. Yüzde 12.5 ‘oy veririm’ diyor. Fakat yüzde 36’yı bulan da düşünürüm diyen.

MHP GENEL BAŞKANI OLURSAM ORTALAMA YÜZDE 25 OY ALIYORDUM

MHP’de kongre zamanlarında bir anket firmasında yüzde 27, bir başka anket firmasında yüzde 32, bir başkasında da yüzde 24 çıkmıştı. Fakat 2016 Nisan ayında yaptırdığım ankette, yüzde 49,5 oy almış AKP’nin yüzde 8’i bize geldi. Ondan sonra iktidar bütün gücüyle bu kurultayı engellemek için büyük çaba sarf etti.‘Hayır’ dediğiniz zaman ‘hayır’ı sonra ‘evet’ ile değiştirme şansınız var. Fakat 'evet' çıkarsa bir daha geri getirebilme şansımız yok.

'EVET' OYLARI YÜZDE 61.5'UN ÜZERİNDE ÇIKARSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM

Yeni parti mevzusunda Bahçeli'nin artık MHP’nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP’nin oyu, yüzde 49 AKP’nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘evet’ çıkmazsa Bahçeli’nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım.

'AHİRETİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYIN' SÖZÜ ŞİRKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği "ahiretinizi tehlikeye atmayın" sözü şirktir. Bu öldüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın vereceği karardır.