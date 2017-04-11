CHP'li Tezcan: 15 Temmuz gecesi Çankırı Tüneli'ne gitmedik, Meclis'e geldik!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kasetle geldi, kasetle gidecek” sözlerine tepki gösterdi.

Tezcan, “Kasetle geldi iddiasını külliyen reddediyoruz da, kasetle gidecek'ne demek? Cumhurbaşkanı’nın elinde kaset mi var?" diye sordu. Tezcan, 15 Temmuz gecesi için de "Meclis'e ilk gelen 3 milletvekilinden biri benim. 'Milletin tankın üstüne çıkma zamanıdır' diyen benim. O gece, başını bombaların altına sokan biziz. Çankırı tüneline gitmedik, Meclis'e geldik" dedi.

CHP'li Bülent Tezcan, NTV yayınında soruları yanıtladı.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bunun en önemli tanığı da Sayın Hayati Yazıcı'dır. 1A koltuğunda sayın genel başkan, 1B koltuğunda sayın Hayati Yazıcı vardır. Sayın Hayati Yazıcı'ya, 'hiç endişeniz olmasın darbeye karşıyız, birlikte mücadele edeceğiz' diyen odur.

Meclis'e ilk gelen 3 milletvekilinden biri benim. 'Milletin tankın üstüne çıkma zamanıdır' diyen benim. O gece, başını bombaların altına sokan biziz. Çankırı tüneline gitmedik, Meclis'e geldik.

15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'deki mücadeleyi küçümsetecek açıklamalar doğru değil. O dönem Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Başbakan da, Sayın Genel Başkanımız da, milletvekilleri de doğru bir duruş gösterdik. O gün bunu takdir ediyordunuz da, bugün niye takdir etmiyorsunuz.

Sayın Genel Başkan, kontrollü darbe meselesini bugün söylemedi. Belli ki pazartesi gününe kadar konuşacak bir şeyleri yok. Sayın Genel Başkan bunu 3 ay önce söyledi. Niye bugün ısrarla dönüp dönüp o küçük cümle tartışılıyor? Çünkü anlatacakları bir şey yok.

Mesela Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı niye ifade vermiyor, bunu konuşsunlar. Niye darbe komisyonunun işi zorlaştırılıyor, çalışmasına izin verilmiyor? Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla komisyonun süresinin uzatılması engellendi. Komisyon başkanı, "16 Nisan'dan sonra yazacağız raporu" diyor. Acaba orada yazacakların referandumu etkilemesinden mi korkuyorsunuz? Bu sır perdesi, her vatandaşın kafasında soru işareti. Samimiyseniz darbe komisyonunu çalıştırırdınız.

'Havaalanında beklemedi, gitti' diyorlar. Sayın Başbakanın, Sayın Genel Başkanın korumalarından yüz katı fazla koruması vardı, ne işi vardı Çankırı Tüneli'nde? Niye meydanlara atlamadı? Tabi ki kendisini koruyacak. Devleti yönetenler öncelikle tabiki kendilerini koruma altına almalılar böyle zamanlarda. Sayın Başbakan, Çankırı Tüneli'ne, Sayın Genel Başkan da kendisi için güvenli olan bir yere gitti. Bundan daha doğal bir şey yok.