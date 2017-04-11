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Trump onayladı: Karadağ, NATO batağına düşecek

Trump onayladı: Karadağ, NATO batağına düşecek
11 Nisan 2017 Salı 21:01:48

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Trump, Karadağ'ın NATO üyeliği için gereken protokolü onayladı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Karadağ'ın NATO üyesi olmasının yolunu açan protokolü onayladı.

Trump onayladı: Karadağ NATO batağına düşecek
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