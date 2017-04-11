Süleyman Rodop, Dursun Özbek, Cem Uzan’ı arasaydı

1 AN TV’de canlı yayınlanan Ufuk Ağca ve Tolga Özün’ün sundugu “Tahminim Pekmez” programının bu haftaki konuk sandalyesinde Süleyman Rodop yer aldı. Süleyman Rodop, Galatasay ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gazeteci Süleyman Rodop şuları ifade etti:

“Galatasaray UEFA’dan ceza almamış daha, gündemde de değil. O günlerde beni Fransa’dan Cem Uzan aradı. Daha önce Star Gazetesi ve Televizyonu’nda beraber çalışmıştık. Süleymancım seni neden aradım biliyormusun dedi. Başkan Dursun Özbek ile aran iyidir, iyi tanırsın. Söyle başkana Galatasaray UEFA’dan ceza alacak. Cem bey siz nereden biliyorsunuz diyince. Kendisinin İsviçre’deki davalarına bakan avukatlar, UEFA’nin Cast Mahkemeleri’ne bakan avukatlar olduğunu ve Galatasaray’ın ceza alacağını söylemişler. Cem Uzan bana telefon numarasını Dursun Özbek’e vermemi ve başkanın kendisini ile hemen irtibata geçmesini belirtti. Cem bey UEFA ile Dursun Özbek’i yanyana getireceğini ve üstü kapalı olarak Galatasaray’ın ceza almasını engelleyebileceğini ifade etti. Cezayı verecek kişilerin kendi avukatları olduğunu ve bu işi çözeceğini söyledi. Ben de ertesi sabah Dursun Başkanı aradım, kendisiyle çok önemli bir şey konuşmam gerektiğini belirttim ve kulübe gittim. Dursun Özbek’e Galatasaray’ın UEFA’dan ceza alacağını, Cem Bey’in bu işi çözeceğini söyledim ve telefon numarasını verdim. Başkan da hemen arayacağını belirtti ve ben yanından ayrıldım. Aradan 4 ay geçti Galatasaray UEFA’dan ceza aldı. Bunun üzerine ben de Cem Uzan’ı aradım ve siz bunları söylemiştiniz ama Galatasaray ceza aldı dedim. Cem Bey’de bana ne Dursun Özbek’in ne de yöneticlerden herhangi kendisini aramadığını söyledi. Dursun Özbek Cem Uzan’ı arasaydı bugün büyük bir ihtimalle Galatasaray UEFA’dan ceza almayacaktı.

TUDOR SEZON SONU GÖNDERİLİR

Büyük takımlara bakıldığında Lucescu ve Daum dışında büyük takımlarda yabancı hocalar başarılı olamamış. Galatasay’da da Tudor’un başarılı olacağına inanmıyorum. Bir de işin etik kısmı var. Karabük’ten Tudor’u hiç hoş olmayan bir şekilde aldın. Böyle köklü bir kulübü bu duruma sokmanın, antipati kazanmanın ne anlamı vardı. Başka teknik direktör mü yoktu? Senin bir marka değerin var hangi teknik direktörü istesen alırsın, buna ne gerek vardı. Neden düşman ediniyorsun. Galatasaray-Tudor evliliğinin pek uzun süreceğini zannetmiyorum. Sezon sonu yollar ayrılır. Fakat şu anda yönetim Tudor’un arkasında mecburen duruyor.

Abdurrahim Albayrak 2018’de Galatasaray Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Abdurrahim Albayrak’a başkanlık yakışır ama, liseliler onu başkan yapmazlar. Galatasaray’da bazı şeylerin değişmesi için tüzüğün komple değişmesi gerekiyor.”