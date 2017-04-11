Egemen Bağış'a apartman görevlisinden cevap: Bize evlerini emanet ediyorlar, size hırsız diyorlar

AKP'li eski bakanlardan Egemen Bağış, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e hakkında “Apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter” diyerek, kendi meşrebince hakaret ettiğini düşünmüştü.

Ankara'da 16 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan Gül Barışkan, Bağış'ın sözleri hakkında soL'a konuştu.

'NE ZAMAN BİRİNİ AŞAĞILAMAK İSTESELER, BİR İŞÇİYİ DİLLERİNE DOLUYORLAR'

Bağış'ın sözlerinin AKP'nin işçi düşmanlığının bir ifadesi olduğunu söyleyen Barışkan; "Ne zaman birini aşağılamak isteseler, bir işçi grubunu dillerine doluyorlar" dedi.

"Daha önce de altın klozet üzerinden temizlik işçilerini aşağılamışlardı şimdi biz kapıcılara, ki halk dilinde adımız budur, dil uzattılar" diyen Barışkan; emeğiyle hayatını idame ettirdiğini vurguladı.

'BİZE EVLERİNİ EMANET EDİYORLAR, SİZE HIRSIZ DİYORLAR'

Barışkan; "Bizler bu işi yaparken utanmıyoruz, emeğimizle çocuklarımız�� okutuyor, onlar boyun eğmeden yaşasın diye uğraşıyoruz. Çalışıyoruz, çalmıyoruz. Kimse bizi yolsuzlukla anmıyor, bizlere evlerini, apartmanlarını güvenerek teslim ediyorlar, sizeyse hırsız diyorlar" dedi.

Ayakkabı kutusuna koyacak paraları olmadığını hatırlatan 16 yıllık apartman görevlisi, "Sömürünün en yoğun yaşandığı bu işi kimilerimizi sigortasız kimilerimiz uzun mesailerle, güneş görmeyen, ev denemeyecek odalarda yaşayarak yapıyoruz; onurumuzla yaşıyoruz, utanmıyoruz, utanması gereken bizi bu koşullara mahkum edenlerdir ama işçi düşmanlarında ne gezer utanma" dedi.

Barışkan; "Buradan AKP'ye oy veren, referandumda evet oyu verecek arkadalarıma çağrımdır, bizi aşağılayan, insan yerine koymayan bu emek düşmanlarına derslerini verelim" ifadelerini kullandı.

"Tüm bu mesleği yapan arkadaşlarım adına, bizim oraların bir sözü ile cevap vereceğim" diyen Barışkan, Bağışa'a; "Kurban ol sen kapıcılara" diyerek seslendi.