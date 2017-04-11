Havayolları yolcuları gerçekten uçaktan atabilir mi?

United Airlines havayolu şirketinin, fazla rezervasyon nedeniyle yolcuları döverek uçaktan attığı görüntülerin yayınlanmasının ardından, yolcu hakları tartışması gündeme geldi.

Independent'ın haberine göre, inanması güç de olsa, check-in yapıp uçağa bindikten sonra dahi, şirketin yolcuyu uçaktan atma hakkı bulunuyor.

Fazla rezervasyon uygulamasının, uçağın dolmayacağı düşüncesiyle sık yapılan bir hata olduğuna dikkat çekilen haberde, ABD'li havayollarının geçtiğimiz yıl 40 binden fazla yolcuyu uçak dışında bıraktığına dikkat çekiliyor.

Örneğin yalnızca United Airlines, 3 bin 765 yolcuyu uçak dışında bırakmış.

Mevcut koltuk sayısından daha fazla yolcu geldiğinde, bir havayolu şirketinin ilk adımı, yolculardan gönüllü çıkması ile, daha sonraki bir uçuş ya da para iadesi ile seyahat çeki olurken; bazen son örnekte olduğu gibi hiçbir yolcu gönüllü olmuyor.

İngiliz seyahat yazarı Simon Calder, şansınız ve zamanınız varsa benim gibi elinizde fazla parayla kurtulur, aceleniz varsa darp edilen 69 yaşındaki doktorun durumuna düşersiniz diyor.

Doktor, hastalarına ulaşmak için yolculuğu yapması gerektiğini belirtmiş ancak güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.