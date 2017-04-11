Trump'ın oğlu Suriye saldırısını yorumladı: Babam, Ivanka'dan etkilendi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Suriye'de Han Şeyhun hava üssüne yapılan ABD saldırısı hakkında, "Suriye'deki kimyasal silah saldırılarından gelen korkunç görüntüler"in kendisini bu karara zorladığını söylemişti.

Ancak Beyaz Saray'dan bir başka kaynak oğul Eric Trump'a göre, babası bir başkasından daha etkilendi: Ivanka Trump!

Kız kardeşinin babasının kararında parmağı olduğuna emin olduğunu söyleyen oğul Trump, 3 çocuk annesi kardeşinin, babası üzerinde bir etki sahibi olduğunu belirtti.

"Eminim, dinle, bu şey korkunç" demiştir diyen oğul Trump, politikadan uzak durduğunu sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, ilgili haber hakkında yorum yapmadı.