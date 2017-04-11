AKAM'ın anketine göre 'HAYIR' önde

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) son referandum anketi, "hayır" oylarının önde olduğuna işaret etti.
Avukat Fidel Okan'ın KRT'de yaptığı açıklamaya göre, "hayır" oyları yüzde 53'ün üzerinde.
AKAM'ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8160 kişi katıldığı, evet oy oranının yüzde 46,25, hayır oranının yüzde 53,75 olduğu belirtiliyor.
Okan; "Ankara'da hayır açık ara önde. AKAM'ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi" ifadelerini kullandı ve "Evet" çıkması durumunda şirketi kapatacaklarını hatırlattı.