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AKAM'ın anketine göre 'HAYIR' önde

AKAM'ın anketine göre 'HAYIR' önde
11 Nisan 2017 Salı 20:32:46

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AKAM'ın son referandum anketi, "hayır" oylarının önde olduğuna işaret etti.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) son referandum anketi, "hayır" oylarının önde olduğuna işaret etti.

Avukat Fidel Okan'ın KRT'de yaptığı açıklamaya göre, "hayır" oyları yüzde 53'ün üzerinde.

AKAM'ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8160 kişi katıldığı, evet oy oranının yüzde 46,25, hayır oranının yüzde 53,75 olduğu belirtiliyor.

Okan; "Ankara'da hayır açık ara önde. AKAM'ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi" ifadelerini kullandı ve "Evet" çıkması durumunda şirketi kapatacaklarını hatırlattı.

AKAM'ın anketine göre 'HAYIR' önde
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