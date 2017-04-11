Kuran'la alay eden Bağış, Necdet Sezer'le alay etti

AKP'li eski bakanlardan Egemen Bağış, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e hakaret etti. Bağış, Ahmet Necdet Sezer için “Apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter” dedi.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Derneği tarafından Muş’ta düzenlenen “Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansa katıldı.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin istikrarı anayasal bir güvence altına almak için bir hamle yaptığını belirten Bağış, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hakkında ağır sözler söyledi.

Bağış, 10. Cumhurbaşkanı Sezer'le ilgili şu sözleri sarf etti:

“Ahmet Necdet Sezer denilen adam, normal şartlarda apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter. Kendisini seçtirmek için yırtınan Bülent Ecevit’e ne yaptı? Anayasa kitapçığını suratına fırlattı. Bunun bedelini kim ödedi? Millet ödedi. Bir gecede yüzde 8 bin faiz ödedik. Bir günde insanların mal varlığı yarı yarıya azaldı, borçları yarı yarıya çıktı.”