Gece yarısı 156 siren çaldı, şehir karıştı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde kasırga ve tehlikeli hava alarmı için kullanılan siren sistemini bilgisayar korsanları ele geçirdi. 156 adet siren gece yarısı aynı anda çalmaya başladı.

90 dakika boyunca susmayan sirenlerle Dallaslılar paniğe kapıldı, toplanma yerlerine gidenler ve şehri terketmeye çalışanlar oldu.

Bazı insanlar da yetkilileri ve 911 hatlarını meşgul etti. Kasırga korkusu nedeniyle, kısa süre içerisinde 911 operatörleri 4.400 acil durum aramasıyla ilgilenmek zorunda kaldı. 10 saniye olan ortalama bekleme süresi 6 dakikaya dek çıktı.

Yetkililer Twitter üzerinden yaptıkları ilk açıklamada sistemde arıza olduğunu belirtti, 911 hatlarının aranmaması talebinde bulundu. Gece 11:42'de başlayan alarmlar 1:17'de ancak sustu. Sistem içerisinden sirenleri susturmayı başaramayan yetkililer cihazları elle kapatarak paniği durdurdu.