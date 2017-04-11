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ABD: Suriye'nin çalışır haldeki uçaklarının %20'sini imha ettik

ABD: Suriye'nin çalışır haldeki uçaklarının %20'sini imha ettik
11 Nisan 2017 Salı 09:47:19

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'nin çalışan uçaklarının "%20'sinin hasar gördüğünü ya da imha edildiğini" öne sürdü.

Suriye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırı hakkında konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'nin çalışan uçaklarının "%20'sinin hasar gördüğünü ya da imha edildiğini" iddia etti.

"Suriye hükümeti Şayrat hava üssünde uçaklara yakıt ikmali yapma ya da uçakları yeniden silahlandırma becerisini kaybetti" diyen Mattis, hava üssündeki pistlerin hala kullanılır durumda olmasının "askeri olarak önemsiz" olduğunu öne sürdü.

ABD'nin üsse saldırısının ardından, IŞİD ülkenin pek çok yerinde saldırıya geçmişti.

ABD: Suriye'nin çalışır haldeki uçaklarının %20'sini imha ettik
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