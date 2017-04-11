O siteye de Trump mı saldırdı

Trump yönetiminin Suriye'de düzenlediği Tomahawk saldırısının başarısızlığa uğradığı iddiasını ortaya atan Veterans Today farklı bir iddiayla daha ortaya çıktı.

Trump'a karşı yaptıkları haber içerikleri nedeniyle başkanın hedefi haline geldiklerini iddia eden VT, başkanın ekibine VT'ye karşı bir dizi siber saldırı düzenleme emri verdiğini ve siteye 12 saat süren yoğun bir saldırı altında düzenlendiğini iddia ediyor. Saldırıya General McMaster'ın da katıldığı iddialar arasında.

VT'nin iddiasına göre, siteye düzenlenen saldırı basit düzeyde değil ve ulusal güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildi.

VT, Amerikan askeri ve güvenlik birimlerinin artık ''gangasterlerin'' yönetimine girdiklerini, Trump yönetimine karşı duruşlarının ise bu saldırılar nedeniyle değişmeyeceğini söylüyor.

Çeviri: Şıvan Okçuoğlu

Kaynak: http://www.veteranstoday.com/2017/04/08/trump-orders-vt-eliminated/