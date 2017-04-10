Muharrem İnce, Erdoğan'a seslendi: Keşke Egemen Bağış'a da Bakara suresini öğretseydin

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Tokat'ın Erbaa ilçesinde konuşma gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Erdoğan'ın torununa Kuran eğitimi verirken çekilmiş fotoğrafının medyaya servis edilmesini eleştiren İnce, "Sayın Cumhurbaşkanı torununa Kuran öğretiyor. Fotoğrafını çekiyor, gazetelere veriyor. Çocukluğumu hatırladım. Aynen dedem de bana öğretmişti. Bir farkla. Dedem fotoğraf çektirip gazetelere göndermemişti. Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakarasuresini öğretseydi" dedi.

'TRT'YE HARAM ZIKKIM OLSUN HAKKIM'

Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işyerinde çay demleyen memurlar için, devletin elektriğini kullanmamaları üzerine verdiği fetvaya değinen Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Diyanet sen gidiyorsun o gariban memura fetva veriyorsun, şu Recep TayyipErdoğan'a da bir fetva versene. Devletin parası, devletin uçağı, devletin otobüsü, devletin TRT'si. Bizim paralarımızla evet propagandası yapıyorsun. Burada binlerce insan var. Bunu TRT'de görecek misin? Görmeyeceksin. Neyi göreceksin? Sabahtan akşama kadar evet propagandası göreceksin. E benim de vergim var orada. Sizin de var. Elektrik faturalarının yüzde ikisi TRT payı, hepimiz ödüyoruz. Geçenlerde genel başkanımızı TRT'ye çıkarıyorlar. Röportaj yaparken ‘Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı sen bekle biraz' deyip ona bağlanıyorlar. Terbiyesizliği görüyor musunuz? Türkiye'yi köy köy gezeceğim hakkım haram zıkkım olsun TRT'ye diyorum."