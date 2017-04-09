İngiltere Savunma Bakanı: Suriye'deki kimyasal saldırıdan Rusya sorumlu

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etme sözünü tutmasını" istedi.

Independent'ın haberine göre Rusya'nın yapıldığı iddia edilen "kimyasal saldırı" kaynaklı "sivil ölümlerinin tamamından sorumlu olduğunu" öne süren Fallon, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ana destekleyicisinin de "Rusya" olduğunu öne sürdü.

Fallon, bu bağ sebebiyle de "Rusya'nın ölümlerden sorumlu olduğunu" iddia etti.

İngiliz bakan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan saldırıyı överek, bu saldırının "gelecekte benzer olayların ihtimalini azalttığını" söyledi.