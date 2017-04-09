Başbakan İzmir'de konuştu: Biz milletimizi "Evetçi" ve "Hayırcı" diye ayırmadık

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada “Biz memleketimizi, milletimizi ‘Evetçi’ ve ‘Hayırcı’ diye ayırmadık. ‘Evet’ diyenleri de ‘Hayır’ diyenleri de bağrımıza basıyoruz. Hiç kimse de ‘Evetçi’leri, ‘Hayırcı’ları ayrıştıramaz” diye konuştu.

'AYRIŞTIRAN OLMADIK'

Başbakan Yıldırım, konuşmasında, “Samimiyetin şehri İzmir. Seni yürekten selamlıyorum. İzmir hem Mustafa Kemal Atatürk’ü hem Adnan Menderes’i bağrına basan şehirdir. İzmir demokrasiyi cumhuriyeti kucaklayan şehirdir” dedi.“Biz İzmir’i korkutan olmadık. Kutuplaştıran, ayrıştıran olmadık” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Hep gönül birliği ile konuştuk, biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. Biz yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla konuştuk. Biz biliyoruz ki üzerimizde 80 milyonun hakkı var. Hiç kimsenin kültürüne, inancına, dinine karışmadık. Biz güçlü Türkiye için doğu ile batıyla hep birlikte hareket ettik, hep birlikte mücadele ettik. Biz memleketimizi, milletimizi ‘Evetçi’ ve ‘Hayırcı’ diye ayırmadık. ‘Evet’ diyenleri de ‘Hayır’ diyenleri de bağrımıza basıyoruz. Hiç kimse de ‘Evetçi’leri, ‘Hayırcı’ları ayrıştıramaz.

Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bir şey öğrendik, şehirlerimize hizmet ederken, eser bırakırken kriterimiz ölçümüz asla siyaset olmadı. Önümüzden sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bıraktık, Türkiye’nin tamamı i��in, İzmir’in tamamı için projeler, hizmetler yaptık. Herkesin başbakanı, herkesin hükümeti olduk.”

'HADSİZ, TERBİYESİZ'

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un sözlerine tepki gösteren Yıldırım, CHP’li vekil için, “Hadsiz, terbiyesiz, edepsiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Hiç kimse bu ülkenin evlatlarını ‘Evet’ dediler diye denize dökme densizliğinde, terbiyesizliğinde bulunamaz. Tehdit edemez. Bu dil, ayrıştırıcı bir dildir. Bu, bölücü bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez. Bu kimsenin hakkı da, haddi de değil. İzmir bu edepsiz dili kabul etmez. ‘Evet çıkarsa evetçileri kalkıp denize dökeceklermiş’, yazıklar olsun bunlara. Bu millet CHP’yi hak etmiyor” diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU FETÖ’NÜN AĞZIYLA KONUŞUYOR'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da “yalan konuşmakla” suçladı. Kılıçdaroğlu’nun Fethullah Gülen Terör Örgütü’nün ağzıyla konuştuğunu öne süren Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hayır’ diyenler ülkeye ne vaat ediyor? Rota, istikamet çizen var mı? ‘Mevcut durum devam etsin, kriz kaos, darbe üreten bu sistem devam etsin’ diyorlar. Ama ‘Evet’ demek değişim, dönüşüm, reform demektir. Kalkınma demektir. İstikrar ve istikbal demektir. Türkiye için, gelecek için, aydınlık yarınlar inşa ediyoruz. Onun için millet Türkiye’nin geleceğini 15 yıldır, CHP’ye değil AK Parti’ye verdi. Sayın Kılıçdaroğlu sadece ‘Hayır’ diyor. Bunların tek bildiği şey ‘istemezük’.

Anayasa değişikliği sürecinde yalan konuştular, iftira attılar. Sayın Kılıçdaroğlu, kalkmış ‘kontrollü darbe’ demeye başladı. Yenikapı’da başka şey söylüyordu, Şimdi FETÖ’nun ağzıyla konuşmaya başladı. Bu kahraman milletin 15 Temmuz direnişi, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. İzmir, 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktı. Ey Kılıçdaroğlu ne senin ne de FETÖ’nun gücü bu zaferi gölgelemeye yeter. Ey Kılıçdaroğlu ne senin, ne de Pensilvanya’nın gücü bu zaferi gölgeleyemez.”