Osman Baydemir, Adil Gür'e seslendi

HDP, Mersin’de ‘Hayır’ mitingi düzenledi. Mitingde HDP Sözcüsü Osman Baydemir ve MYK Üyesi Asiye Kolçak ve Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da Mersinlilere seslendi.

Mitingde konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir “16 Nisan, sadece bir parti seçimi, AKP, MHP, CHP’ye oy verme meselesi değil. 80 milyon insanın bugünü ve 80 milyon insanın geleceği, aynı zamanda henüz doğmamış çocukların nasıl bir ülkeye doğacağının kararının verileceği gün olacak. 16 Nisan faşizme giden yolda tünelden çıkışın son fırsatı olacak. 16 Nisan, 2 yıldır bu ülkeye dayatılan tek tipleşme, bir halkın hak davasını bastırmanın, hesabını sormanın günü olacak. 16 Nisan hesap sorma günü olacak” dedi.

“SAAT 8 CİVARINDA ONA HARİTAYI GÖSTERECEĞİZ”

Baydemir, Milliyet’teki yazısında Kürt seçmenin ‘Evet’ oyu vereceğini ileri süren A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür’e de yanıt verdi. Baydemir şu ifadeleri kullandı:

“Araştırma şirketlerinden biri demiş ki Kürtlerin büyük çoğunluğu bu pakete destek verecek. Biz o araştırma şirketi ve sayın konuşmacının TV’deki fotoğrafını çektik. 16 Nisan akşamı saat 7 buçuk 8 civarında ona haritayı göstereceğiz. Kürt halkı Cizre’den sonra, Nusaybin’'den sonra, Taybet Ana’dan, Miray bebekten sonra, Gever’den sonra evet mi diyecek? Bu bir onur meselesidir, bu bir haysiyet meselesidir, bu bir davadır. Kürtler davasına sahip çıkacak. Kürt dilini, kültürünü yasaklamak isteyenlere hayır diyecek. “

“ZULÜM YASALLAŞMIŞ OLUR”

“Bu yetkiler Selahattin Demirtaş’a, Yüksekdağ’a verilirse hayır diyeceğiz. Bu yetkiler bana verilirse hayır diyeceğiz” diyen Baydemir “Bu yetkiler zaten kimyası bozuk olan birine verilirse 2 yıl boyunca Şırnak, Nusaybin, Cizre’de olanlar ve OHAL uygulamalarının tamamı anayasal güvence kazanır. Zulüm yasallaşmış olur. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz de 2 yıl boyunca yaptıklarına bakıyoruz ve meydan meydan söyledikleri yalanlara inanmıyoruz. Bütün yalanlara hayır diyoruz” diye konuştu.