EPDK, 16 şirketin lisansını iptal etti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan açıklamaya göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 9 şirkete üretim ve 2 şirkete de OSB dağıtım lisansı verildi. Kurum, aynı piyasada faaliyet gösteren 1 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 10 şirketin ise lisansını iptal etti. Böylece elektrik piyasasında toplam 12 lisans verildi.

Doğalgaz piyasasında, 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış lisansı verildi. Bir şirketin ise CNG satış lisansı sonlandırıldı. Petrol piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı veren EPDK, aynı piyasada 5 madeni yağ lisansını da sona erdirdi. Ayrıca Kurum, LPG piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı verdi.