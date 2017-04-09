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EPDK, 16 şirketin lisansını iptal etti

EPDK, 16 şirketin lisansını iptal etti
9 Nisan 2017 Pazar 15:52:20

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan açıklamaya göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 9 şirkete üretim ve 2 şirkete de OSB dağıtım lisansı verildi. Kurum, aynı piyasada faaliyet gösteren 1 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 10 şirketin ise lisansını iptal etti. Böylece elektrik piyasasında toplam 12 lisans verildi. 

Doğalgaz piyasasında, 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış lisansı verildi. Bir şirketin ise CNG satış lisansı sonlandırıldı. Petrol piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı veren EPDK, aynı piyasada 5 madeni yağ lisansını da sona erdirdi. Ayrıca Kurum, LPG piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı verdi.

epdk 16 şirketin lisansını iptal etti
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