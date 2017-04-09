Erdoğan yandaş yazara böyle demiş: Sen Abdullah Bey'le bizim aramızı mı bozacaksın

AKP’ye yakın yayın organlarından Milat gazetesi yazarı Güngör Avcıoğlu, Abdullah Gül’ün referandum sürecindeki tavrını eleştirdi ve “vicdanınız kaldırıyor mu” diye sordu.

Avcıoğlu’nun köşesindeki “Gül'ün vicdanına sesleniyorum” başlıklı bölüm şöyle:

“Evet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vicdanına sesleniyorum. Kendisinden 2007'de yaşananları hatırlamasını istiyorum.

Sayın Gül hatırlayın, Recep Tayyip Erdoğan 2007'de şartları zorlayıp Kendisi aday olabileceği halde sizi aday göstermedi mi? Aranızdaki kardeşlik hukukuna sadık kalarak, sizin Cumhurbaşkanı seçilmeniz için var gücüyle çalışmadı mı? Peki 16 Nisan öncesi sizin durduğunuz yer, bu kardeşlik hukukuna uygun mu?

Sayın Gül, ben 2014'teki 23 Nisan resepsiyonunda Tayyip Erdoğan'a köşemde kendisini 12. Cumhurbaşkanı olarak yazdığımı söylediğimde bana kızmıştı. Bana "Sen Abdullah Bey'le bizim aramızı mı bozacaksın" demişti. Ardındanda "Ben Abdullah Bey'le adaylık meselesini görüşüp konuşmadan, ismimin Cumhurbaşkanı adayı olarak anılmasını doğru bulmuyorum" diye eklemişti.

Peki Sayın Gül, Recep Tayyip Erdoğan aranızdaki kardeşlik hukukunun zarar görmemesi için bu kadar hassas davranırken, sizin retçilerin ekmeğine yağ çalan duruşunuzu vicdanınız kaldırıyor mu?”