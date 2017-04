"Ak Parti'nin patlayacağı anı bekliyorlar"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı Etyen Mahçupyan Karar gazetesindeki köşesinde AKP’nin yakınındakilerin, yaratılan ideolojik balonun patlamasını beklediğini yazdı.

Mahçupyan bugünkü “Balon” başlıklı yazısında Türkiye’nin hızla doğuya doğru itilmeye çalışıldığını ileri sürerek “Maalesef iktidar da bu ‘misyonun’ taşıyıcısı konumunu yadırgamıyor. Kendisinden beklenen yeni başarıları ortaya koyamadığı ölçüde, AK Parti nerdeyse geçmiş aşırı sol anlayışları akla getirir biçimde ‘acilci’ bir tutum sergileme eğilimi gösteriyor. Bunun nedenlerinden biri muhtemelen partiyi ideolojik olarak kuşatarak yönlendirmeyi hayal eden ‘devrimciliğin’, yaşanan kaotik atmosferde belirli bir alan kazanmış olmasıdır. Ancak pratikte asıl neden AK Parti yönetiminin söz konusu tutumu ‘kazanmanın’ önkoşulu olarak algılaması” ifadelerini kullandı.

“PİRUS ZAFERİ OLARAK İŞLEV GÖRECEKTİR”

Mahçupyan yazısını şöyle sürdürdü:

“Kutuplaştırmayı hedefleyen ‘acilci’ bir millilik ideolojisinin referandumu kazandıracağı öne sürülebilir. Hele bunu destekleyecek bir gerilim ve savaş ortamı varsa, korku toplumun geneline hakim olmuşsa ve ilaveten terör bütün gayrı insani özellikleriyle devam ediyorsa, güvenlik ve bütünleşme ihtiyacı iktidar etrafında bir dayanışma üretebilir. Ne var ki böyle iktidar olmak bir ‘Pirus zaferi’ olarak işlev görecektir. AK Parti bu ‘başarının’ kendi ayaklarında zincire dönüştüğünü gördüğünde, toplumun bir başka ‘kapıya’ yönlenmesi için çok geç kalınmış olabilir…

Bütün bunlar iktidarın normalleşme üzerinden başarı aramaktan uzaklaşması ile ilintili… Başarı ihtimali yüksek olan ekonomi ve Kürt meselesinin nasıl birer kısır döngüye dönüştüğünü hep birlikte gözlemliyoruz. Dahası her başarısız kalan konu bir güvenlik alanına dönüştürülüyor ve her güvenlik alanı da ideolojik olarak beka meselesine bağlanıyor. Dolayısıyla bugün bekaya ilişkin her konunun altında bir normalleşememe hali yatmakta…

Sonuçta bunun zararını Türkiye görüyor. Bu arada AK Parti’nin kurumsal bütünlüğü yıpranıyor ve kurum kültürü de ataerkil/oportünist bir yöne kayıyor. Denizdeki bir aysbergin daha az kısmını görüp gerisinin de aynen öyle olduğunu sanabiliriz. Ama bazen su altındaki bölüm çok daha hızla ve fazlasıyla aşınabilir…”

“DOST SANILAN BAZILARI ONUN PATLAYACAĞI ANI BEKLİYOR”

İdeolojik bir balon yaratıldığını yazan Mahçupyan köşesinde su satırları kaleme aldı:

“Diğer taraftan seçilen dil ve söylem sorun çözme yeteneğini azaltmakla kalmayıp sorunların tetikleyicisi haline gelebiliyor. Böylece AK Parti’nin çıkış nedeni olan özgürlükçü ve demokratik gelecek tahayyülü, gerçeküstü bir ideolojik ve hamasi bulamaç tarafından yutuluyor. Başarı normalleşme içinde aranmadıkça çatışma atmosferine olan ihtiyaç artıyor, ideolojik bir balon yaratılıyor ve AK Parti’nin dostu sanılan bazıları onun patlayacağı anı bekliyor…”