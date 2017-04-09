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11 yıl sonra 450 kilometre uzakta bulundu

11 yıl sonra 450 kilometre uzakta bulundu
9 Nisan 2017 Pazar 15:35:47

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Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan 'Topaze' isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra Moselle kasabasında bulundu...

France 3 kanalının haberine göre, Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan 'Topaze' isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin Almanya sınırına yakın Moselle kasabasında bulunabildi.

Sputnik'in haberinde, köpeğin 4 yaşında kaybolduğu sırada çipin izlenebildiği radarın alanından çıktığı, tekrar sinyal alınması sayesinde de yerinin saptanabildiği belirtildi.

Bişon cinsi köpeğin iki şehir arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor. 15 yaşındaki Topaze'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Topaze Fransa'nın Manş Denizi
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