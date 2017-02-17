İzdivaç Programları rekor cezalar yılda 11 milyon lira

RTÜK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792 şikayet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na da çok sayıda şikayet iletildi.

Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki 'Kısmetse Olur', star TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la' ve Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

'Kısmetse Olur', 'Zuhal Topal'la' ve 'Evleneceksen Gel' adlı programlar en fazla şikayet edilenler arasında yer aldı. Şikayetler ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması nedeniyle yapıldı. Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri? i?le yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi?k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım ajans çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşların programlara getirilen diğer eleştiriler oldu.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikayetler arasında bulunuyor.

"10 KANALA DAHA İHLAL CEZASI VERİLDİ"

RTÜK'ün son toplantısında, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, 'ara-kazan', 'bul-kazan' gibi bahis siteleri ve çeşitli 'tele alış-veriş' programları yapan kanallara da ceza verildi. Bu kapsamda, Farklı TV, Bedir, Maya TV, Son Hedef TV, Al TV, Yeni sinema, Dolunay TV, Derya TV ve Anadolu TV'ye çeşitli miktarlarda para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Üst kurul ayrıca, cinsel ve uygunsuz içerikleri nedeniyle FX TV'ye de ceza verdi.

Üst kurul kararları, sağlık Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na bildirildi.