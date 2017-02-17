Astana'da yapılan Anlaşma metninin içeriği bakın nasılmış?

Belgede, Astana görüşmelerinin arabulucusu olan Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için bu ülkede üçlü bir görev gücü oluşturma kararı aldığı belirtiliyor.

Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'de ateşkesi izlemek için görev gücü

Belgeye göre, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak için ocakta düzenlenen Astana görüşmesi sonucunda kurulmasına karar verilen üçlü mekanizma kapsamında oluşturulan yeni görev gücünün görevleri, provokasyonları önlemek, ateşkesin kurallarını belirlemek ve silahlı muhalifleri IŞİD ve eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam'dan ayırmak biçiminde sıralanıyor.

Belgede Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan ateşkes izleme görev gücüne BM uzmanlarının da dahil olacağı belirtiliyor. Ayrıca üç ülkenin ateşkes ihlalleri konusunda BM'yi sürekli bilgilendireceği de kaydediliyor.

Üç ülkenin düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilen belgede belirtildiğine göre, bu görüşmelerin gündem maddelerinden biri, Suriye'de ateşkesi ihlal edenlerin belirlenmesi ve onlara karşı önlemler alınması olacak.

Bunların yanı sıra bu görüşmelerde Suriye'de tutukluların serbest bırakılması ve esirlerin takas edilmesine yönelik çabalar da ele alınacak.