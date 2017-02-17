Bu fotograf benim kliniğimde çekildi dedi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı. Mahkemede savunma yapan Ali İlker Baştan diş hekimi olduğunu belirterek, Türkiye'de implant dalında master yapan ilk kişi olduğunu söyledi.

Eşiyle üniversite yıllarında tanıştıklarını ve 2005 yılında mesleki eğitimlerini arttırmak için ABD'ye gittiklerini anlatan Baştan, oturum alamadıkları için de Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi.

​Gülen'i tanımadığını ve hiç görüşmediğini iddia eden Baştan, basında çıkan ve Fethullah Gülen'i muayene ettiği belirtilen fotoğrafın ise fotomontaj olduğunu savundu. Baştan, "Fotoğrafta yer alan röntgeni de inceledim. Bir dişçi olarak o röntgenin çok rahat 25-30 yaşlarında bir kişiye ait olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'Zekeriya Öz, Bilal Erdoğan için Kısıklı'yı basacaktı'

Hürriyet'in haberine göre, FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'in, FETÖ şüphelisi eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte Çengelköy'de Boğaz'a karşı çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın sorulması üzerine Baştan, "Fotoğraf benim kliniğimin üst katında çekildi. Ancak bu fotoğrafın çekilmesinden veya paylaşılmasından haberim olmadı. Zekeriya Öz'ün kızı benim hastamdı. Kızının alt çenesinde kist vardı. O gün de firari biri olarak değil Cumhuriyet Savcısı olarak bana gelmişti. Bütün görüşmem hasta doktor ilişkisi çerçevesinde geçti. Esen Kanter'i basketbolcu olarak tanıyordum. Celal Kara'nın ise daha sonradan savcı olduğunu öğrendim" dedi. Baştan yayınlanan bu fotoğrafın asıl kendisini mağdur ettiğini öne sürdü.

BYLOCK'ÇULARLA GÖRÜŞMESİ SORULDU

Baştan "Bylock" kullanan kişilerle görüşmesine ilişkin ise, söz konusu kişilerin hepsinin hastası olduğunu ve bir defaya mahsus görüştüğünü bu durumun da klinik kayıtlarında mevcut olduğunu dile getirdi.

BANK ASYA'YA YATIRILAN PARALAR

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Davanın tutuksuz sanığı ve aynı zamanda Ali İlker Baştan'ın eşi ve iş ortağı olan Esma Kuriş Baştan da suçlamaları reddettiğini belirterek, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını söyledi. Bank Asya'ya 2013 ya da 2014 yıllarında para yatırdığı yönündeki soruya ise, "Başka bir bankada olan hesabımdan haksız yere kesinti yapılınca kızıp çektiğim parayı Bank Asya'ya götürdüm. Daha sonra da herhangi bir para yatırmadım. FETÖ'nün böyle bir talimatından haberim yoktu" iddiasında bulundu

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin henüz toplanamadığını gerekçe göstererek Ali İlker Baştan'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

'SIK SIK ABD'YE GİDİYOR'

İddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan özel bir diş kliniğinini sahibi olduğu, eşi Esmar Kuriş Baştan'ın da buranın ortağı doktor olarak çalıştığı belirtildi. Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın Gülen'in özel diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği iddia edildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık her iki şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.